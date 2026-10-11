बरेली में ट्रैफिक पुलिस का नया प्लान लागू: 6 प्रमुख रूटों पर कम हुआ जाम, समय की भी बचत

अनिल कुमार, बरेली। यातायात पुलिस ने शहरवासियों को जाम से राहत देने के लिए छह प्रमुख रूट चिह्नित किए गए हैं। इन रूट पर लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में 20 से 30 मिनट तक का समय लगता था। इसकी वजह जगह-जगह जाम लगना था।

इन रूट पर जाम हटाकर यातायात का दबाव कम किया जा रहा है। इसकी वजह से कुछ हद तक सुधार भी हुआ है। जाम लगने की संख्या भी कम हुई और समय में भी सुधार हुआ है। इन स्थानों पर अभी ओर सुधार किया जाएगा।

मालियों की पुलिया से 100 फुटा पूर्वी, कोहाड़ापीर से मिनी बाइपास सहित छह रूट चिह्नित किए गए हैं। इन रूट की संख्या भी निर्धारित की गई है। इन रूट पर यातायात दबाव कम करने के लिए ट्रैफिक पुलिस कर्मी रूट मार्शल के तौर पर तैनात किए गए हैं।

इसके अलावा थानों की पुलिस की भी जिम्मेदारी तय की गई है। सर्किल अधिकारी भी इसकी मानीटरिंग कर रहे हैं। एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खां ने बताया कि सबसे पहले इन रूट पर सुबह और शाम के समय पीक आवर में ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है।

सड़क किनारे खड़े होने वाले ठेले, आटो-टेंपों को हटाया जाता है। इसके अलावा सेटेलाइट बस अड्डे के पास रोडवेज बसों को भी हटाया जा रहा है। इसकी प्रमुख वजह है कि सुबह के समय अधिकांश लोग अपने दफ्तरों में जाते हैं।