बरेली: मिलों में पड़ा 1.24 लाख क्विंटल स्टॉक, फिर भी 60 रुपये किलो पहुंची चीनी, खेल जानकर रह जाएंगे हैरान!

जागरण संवाददाता, बरेली। बाजार में चीनी की कीमतों में फिर उछाल आया है। जबकि जिलों की चीनी मिलों में 4,500 रुपये क्विंटल चीनी भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। मिलों से थोक में उठान ही नहीं हो रहा है और बाजार में कीमत बढ़ती जा रही है।

चीनी मिलों में इस बार पेराई सत्र 15 दिन पहले शुरू किए जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन बार-बार हो रही बरसात के चलते मध्य नवंबर में ही पेराई सत्र शुरू होने के आसार दिख रहे हैं। त्योहारों पर चीनी के दाम में बार-बार वृद्धि होना कहीं न कहीं प्रशासन की उदासीनता प्रदर्शित कर रही है। गन्ना विभाग के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि जिले की सेमीखेड़ा चीनी मिल में 57,000 क्विंटल और फरीदपुर चीनी मिल में 67,000 क्विंटल चीनी उपलब्ध है।

यह भी कहा जा रहा है कि 4,500 रुपये क्विंटल चीनी थोक में दी जा रही है। सवाल उठ रहा है कि अगर थोक में चीनी 45 रुपये किलो मिल जा रही है तो बाजार में 60 रुपये किलो कैसे बिक रही है।