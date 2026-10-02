बाइक में सांप का बिल: घर से ही गाड़ी में छिपकर बैठा था, रास्ते में निकला और जांघ पर डस लिया

जागरण संवाददाता, बरेली। पटेल चौक के पास शुक्रवार को चलती बाइक पर एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया। अचानक हुई घटना से बाइक सवार घबरा गया। राहगीरों की मदद से उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज चल रहा है। वहीं एक अन्य युवक को सांप ने खेत में डस लिया।

मढ़ीनाथ निवासी सूर्य प्रकाश पाठक सिक्युरिटी एजेंसी चलाते हैं। शुक्रवार को वह घर से मंदिर में पूजा करने के लिए कालीबाड़ी बाइक से जा रहे थे। पटेल चौक से पहले बाइक चलाते समय अचानक उनकी जांघ पर सांप ने काट लिया।