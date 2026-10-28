Bareilly-Sitarganj Highway: तेजी से बढ़ रही रफ्तार, लेकिन इस एक गांव की जमीन बनी सबसे बड़ा रोड़ा

जागरण संवाददाता, बरेली। बरेली-सितारगंज हाईवे के पैकेज-वन में पीलीभीत तक 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। बरसात के बाद कार्यों में तेजी आई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) के अधिकारी आगामी मार्च तक इसे चालू कराने का दावा करते आ रहे हैं, लेकिन फरीदपुर गंगा गांव की चयनित जमीन रोड़ा बनी हुई है।

इस प्रकरण का जल्द निस्तारण नहीं कराया गया तो समय पर हाईवे पर यातायात शुरू करना मुश्किल होगा। एनएचएआइ 450 करोड़ रुपये की लागत से बरेली से सीतापुर तक दो पैकेज में चौड़ीकरण करा रहा है। पहले पैकेज में बरेली से पीलीभीत तक 32.50 किमी का कार्य दो साल पहले शुरू हो चुका है। शुरूआती अवरोध खत्म होने के बाद कार्य तेजी से हुआ, पिछले दिनों लगातार बरसात के चलते काम बाधित हुआ था। अब कार्य में फिर तेजी आई है और तीन चौथाई कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। फरीदपुर गंगा, खाई खेड़ा, बरखेड़ा, गरमई में जमीन के छोटे-छोटे टुकड़ों पर विवाद था। वर्तमान में फरीदपुर गंगा का विवाद नहीं निपट सका है।

यहां कई ग्रामीणों के मकान मार्ग में आ चुके हैं। कुछ लोगों को मुआवजा देकर वहां से हटाया जा चुका है, जबकि कई लोग अभी वहीं पर जमे हुए हैं। एनएचएआइ के अधिकारी राजस्व विभाग के अधिकारियों से संपर्क साधकर इस प्रकरण का निराकरण कराने का आग्रह कर रहे हैं, लेकिन अभी तक निस्तारण नहीं हो सका था। इस मुद्दे को लेकर मंगलवार को जिलाधिकारी अविनाश सिंह के साथ अधिकारियों की बैठक होनी थी, लेकिन शिक्षक एमएलसी चुनाव की मतगणना के कारण टल गई। दूसरे पैकेज में पीलीभीत से सितारगंज के बीच 38 किमी में हाईवे का निर्माण इसी साल शुरू हुआ है, जिसे अगले साल अंत तक पूरा कराने का लक्ष्य है।