बरेली के शाही में सुबह-सुबह बड़ा हादसा: गैस लीकेज से रसोई में जोरदार धमाका, महिला दिल्ली रेफर

जागरण संवाददाता, बरेली। शाही में शुक्रवार सुबह थाने के समीप एक घर में गैस लीकेज से ब्लास्ट हो गया। धमाके से आसपास के लोग भी दहशत में आ गए। धमाके में सुमित शर्मा के भाई अंकित शर्मा की पत्नी राधा गंभीर रूप से घायल हो गईं। उन्हें उपचार के लिए दिल्ली भेजा गया है।

सूचना मिलते ही एसडीएम और सीओ मीरगंज मौके पर पहुंच गए। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जानकारी जुटाई। फोरेंसिक टीम भी जांच कर रही है। शाही थाने के पास सुमित का घर है। वह दवा बेचने का काम करते हैं। सुबह उनके भाई की पत्नी दूध गर्म करने के लिए किचन में गईं, तभी अचानक धमाका हो गया। बताया जा रहा है कि रात में गैस खुली रह गई थी। धमाके की तीव्रता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि करीब 500 गज में बने मकान के दरवाजे और शीशे टूटकर बाहर तक जा गिरे। किचन के बाहर बरामदे में रखा फर्नीचर भी पूरी तरह टूट गया।