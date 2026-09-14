ट्रेन की खुली खिड़की बन सकती है 'काल': सीमांचल हादसे के बाद भी नहीं चेता रेलवे, जननायक एक्सप्रेस में दिखी बड़ी लापरवाही

जागरण संवाददाता, बरेली। फतेहपुर में सीमांचल एक्सप्रेस की आपातकालीन खिड़की (इमरजेंसी विंडो) से नौ महीने के बच्चे की गिरकर मौत की घटना ने ट्रेनों में सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। खुली खिड़कियों से बच्चे तो क्या बड़े भी बाहर गिरकर चोटिल या जान गवां सकते हैं।

बरेली जंक्शन पर रविवार को जननायक एक्सप्रेस की स्थिति और भी चिंताजनक मिली। इसकी आपातकालीन खिड़कियां खुली थीं और अधिकांश कोच के शीशे गायब थे, जिनसे एक साथ कई लोग बाहर गिर सकते हैं। बिहार के दरभंगा जंक्शन से चलने वाली 15211 जननायक एक्सप्रेस बरेली होते हुए तीसरे दिन 1485 किलोमीटर का सफर तय कर पंजाब के अमृतसर जंक्शन पर पहुंचती है। इसी तरह से वापसी में 15212 अमृतसर से दरभंगा तक चलती है।

ट्रेन रोजाना अलग-अलग रैक से चलती है लेकिन सभी की हालत खराब है। रविवार को 15211 ट्रेन बरेली जंक्शन के प्लेटफार्म तीन पर दोपहर 1:40 बजे पहुंची तो ट्रेन की स्थिति काफी खराब थी। ट्रेन के सभी सामान्य द्वितीय श्रेणी के कोच यात्रियों से फुल थे। गेट पर भी लोग ठूंसकर बैठे थे। इसके अधिकांश कोच की आपातकालीन खिड़कियां खुली हुई थीं। कई कोच की सभी खिड़कियों के पूरे शीशे ही गायब थे। खिड़कियों में बचाव के लिए कोई भी सरिया नहीं लगी थी। कई खिड़कियों पर तो बच्चे भी बैठे हुए थे, ऐसे में कभी भी कोई बाहर गिर सकता है। इसी तरह से प्लेटफार्म चार पर खड़ी वाराणसी एक्सप्रेस की कई आपातकालीन खिड़कियों से भी सरियां गायब थीं।