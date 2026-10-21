बरेली में दशहरा पर रबड़ी खाने से चार दोस्तों का परिवार बीमार, खाद्य विभाग ने जांच को भेजे सैंपल

जागरण संवाददाता, बरेली। त्योहारों के मौसम में मिठाइयों की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। डीडीपुरम स्थित दीपक स्वीट्स से खरीदी गई रबड़ी खाने के बाद चार दोस्तों के परिवार के सदस्यों की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है।

शिकायत के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर रबड़ी का नमूना लिया। इसे जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। हालांकि, रबड़ी की गुणवत्ता खराब होने या उससे तबीयत बिगड़ने की अभी पुष्टि नहीं हुई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

प्रेमनगर निवासी राजकुमार के मुताबिक, उन्होंने सोमवार रात करीब सात बजे अपने तीन अन्य मित्रों के साथ डीडीपुरम स्थित दीपक स्वीट्स से दो किलो रबड़ी खरीदी थी। इसके लिए उन्होंने 1,160 रुपये का भुगतान किया। आरोप है कि रबड़ी खाने के बाद परिवार के सदस्यों और उनके मित्रों की तबीयत खराब होने लगी। सभी को पेट दर्द, उल्टी और जकड़न जैसी परेशानी होने लगी। इसके बाद मंगलवार सुबह सभी जिला अस्पताल की इमरजेंसी में उपचार कराने पहुंचे।