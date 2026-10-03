'गुलाबो सिताबो' फेम बरेली की बेटी पूर्णिमा फिर बड़े पर्दे पर, 'डियर हस्बैंड' में निभा रहीं मुख्य किरदार

जागरण संवाददाता, बरेली। शहर के मढ़ीनाथ निवासी अभिनेत्री पूर्णिमा शर्मा एक बार फिर बड़े पर्दे पर अपनी अदाकारी का जलवा दिखाने जा रही हैं। उनकी फिल्म ‘डियर हस्बैंड’ प्रदेश के कई जिलों में शुक्रवार को रिलीज हो गई है। बरेली में फिल्म अगले सप्ताह दर्शकों के लिए सिनेमाघरों में पहुंचेगी।

इसको लेकर शहर के कलाकारों और सिने प्रेमियों में उत्सुकता है। फिल्म पति-पत्नी के रिश्ते, सफलता और मुश्किल परिस्थितियों के बीच रिश्तों की परीक्षा पर केंद्रित है। फिल्म की शूटिंग गोंडा जिले में मनकापुर कस्बे के टिकरी जंगल में की गई है। इसमें पूर्णिमा शर्मा ने सिया की मुख्य भूमिका निभाई है। भारतेंदु नाट्य अकादमी (बीएनए) से प्रशिक्षित पूर्णिमा इससे पहले ‘गुलाबो सिताबो’ और ‘सिया’ जैसी फिल्मों में भी अभिनय कर चुकी हैं।

उनके अभिनय सफर में यह फिल्म एक और महत्वपूर्ण पड़ाव मानी जा रही है। हिमाचल थिएटर स्कूल से प्रशिक्षित अभिनेता अजीत गोस्वामी मुख्य नायक की भूमिका में हैं। कहानी में एक युवक अपनी पत्नी को मायके में छोड़कर नौकरी की तलाश में बाहर चला जाता है। मेहनत के बाद जब वह सफल होकर पत्नी के पास लौट रहा होता है, तभी रास्ते में उसके साथ लूट की घटना हो जाती है।