रामलीला के लिए छुट्टी न मिलने पर बरेली के प्रोफेसर ने छोड़ दी नौकरी, 18 साल से निभा रहे 'राम' का किरदार

मनीस पांडेय, बरेली। रामलीला के मंच पर 18 साल भगवान राम का किरदार निभाया। उस दिव्य अहसास के साथ पल-पल जीवन जीया। भगवान की मर्यादा को पूरी तरह जीवन में उतारने का हमेशा प्रयास किया। अन्य किरदारों के मंचन में भी संतुष्टि का भाव आता।

यही कारण था कि जहां भी रहा हर साल रामलीला के समय छुट्टी लेकर घर आता और मंचन में हिस्सा लेता। एक बार गुड़गांव में छुट्टी नहीं मिली तो सहायक प्रवक्ता की नौकरी छोड़ दी और घर आकर रामलीला मंचन किया।

रामलीला के मंच से जुड़ी निष्ठा और प्रभु श्रीराम के प्रति अपनी आस्था डॉ. अजय कुमार शर्मा ने इस अंदाज में बताई। सुभाषनगर निवासी डॉ. अजय ने बताया कि वर्ष 2001 से 2018 तक वह हर साल राम का किरदार निभाते रहे।

इसके बाद अन्य पात्रों की भूमिका निभा रहे है। नौकरी चाहे कहीं भी रही हो, रामलीला के दौरान एक महीने अपने शहर में बिताने की उनकी कोशिश रहती है। वर्ष-2023 में गुड़गांव के कॉलेज में कामर्स पढ़ाने के दौरान उन्होंने नवरात्र में रामलीला में अभिनय के लिए एक महीने का अवकाश मांगा, लेकिन प्रबंधन ने मना कर दिया।