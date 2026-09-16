बरेली में 25 इंस्पेक्टर और दारोगाओं के तबादले, कई थाना प्रभारियों की भी बदली जिम्मेदारी
बरेली जिले में कानून-व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए 25 निरीक्षक और उपनिरीक्षकों का तबादला किया गया है।
HighLights
बरेली में 25 पुलिस निरीक्षक और उपनिरीक्षकों का तबादला हुआ।
कई थाना प्रभारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गईं।
कुछ अधिकारियों को अपराध शाखा और साइबर थाना भेजा गया।
जागरण संवाददाता, बरेली। जिले में कानून-व्यवस्था और पुलिसिंग को और प्रभावी बनाने के लिए 25 निरीक्षक व उपनिरीक्षकों के स्थानांतरण किए गए हैं। कई थाना प्रभारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है, जबकि कुछ अधिकारियों को अपराध शाखा, साइबर थाना, सर्विलांस सेल और रिजर्व पुलिस लाइंस भेजा गया है।
एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि, इंस्पेक्टर अमित पांडेय को सोशल मीडिया सेल से प्रभारी निरीक्षक फरीदपुर, निरीक्षक राधे श्याम को फरीदपुर से प्रभारी निरीक्षक प्रेमनगर और निरीक्षक सुरेंद्र सिंह को प्रेमनगर से निरीक्षक अपराध थाना किला बनाया गया है।
इसके अलावा उपनिरीक्षक अचल कुमार को थाना प्रभारी किला से थाना प्रभारी देवरनियां, उपनिरीक्षक आशुतोष द्विवेदी को देवरनियां से थानाध्यक्ष शाही तथा उपनिरीक्षक देवेंद्र सिंह को शाही से थाना प्रभारी एएचटीयू बनाया गया है। वहीं उपनिरीक्षक मनोज कुमार चतुर्वेदी को थाना प्रभारी एएचटीयू से थाना एएचटीयू भेजा गया है।
निरीक्षक प्रवीण कुमार को निरीक्षक अपराध थाना फतेहगंज पश्चिमी से प्रभारी निरीक्षक फतेहगंज पश्चिमी की जिम्मेदारी दी गई है। उपनिरीक्षक कुशलपाल सिंह को प्रभारी चौकी जोगीनवादा थाना बारादरी से थानाध्यक्ष भमोरा तथा निरीक्षक पवन कुमार को प्रभारी निरीक्षक भमोरा से प्रभारी निरीक्षक फतेहगंज पूर्वी बनाया गया है। निरीक्षक राजकुमार सिंह को प्रभारी निरीक्षक फतेहगंज पूर्वी से रिजर्व पुलिस लाइंस भेजा गया है। उनका गैर जनपद स्थानांतरण हुआ है।
निरीक्षक प्रमोद कुमार को निरीक्षक अपराध थाना भमोरा से निरीक्षक अपराध थाना विशारतगंज, निरीक्षक जितेंद्र सिंह को प्रभारी निरीक्षक शीशगढ़ से रिजर्व पुलिस लाइंस भेजा गया है। निरीक्षक अजीत सिंह को निरीक्षक अपराध शीशगढ़ से निरीक्षक अपराध थाना आंवला तथा निरीक्षक वीरेंद्र सिंह को रिजर्व पुलिस लाइंस से निरीक्षक अपराध थाना शीशगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है।
एसओजी प्रभारी दो को भेजा साइबर क्राइम थाना
रिजर्व पुलिस लाइंस से प्रभारी एसओजी दो अभिषेक कुमार को निरीक्षक अपराध साइबर थाना, उपनिरीक्षक धर्मेंद्र सिंह को रिजर्व पुलिस लाइंस से प्रभारी सर्विलांस सेल तथा उपनिरीक्षक सतेंद्र कुमार को प्रभारी सर्विलांस सेल से सर्विलांस सेल भेजा गया है।
साथ ही उपनिरीक्षक कर्म सिंह पाल को रिजर्व पुलिस लाइंस से थानाध्यक्ष क्योलड़िया बनाया गया है। वेद सिंह को प्रभारी निरीक्षक क्योलड़िया से निरीक्षक अपराध थाना बहेड़ी, श्रवण कुमार को निरीक्षक अपराध थाना क्योलड़िया से निरीक्षक अपराध थाना कैंट, नीरज कुमार सिंह को प्रभारी चौकी कस्बा थाना बहेड़ी से थानाध्यक्ष अलीगंज तथा जगत सिंह को प्रभारी निरीक्षक अलीगंज से क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन विंग भेजा गया है।
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