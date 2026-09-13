बदायूं में SSP की बड़ी कार्रवाई, ककराला के दो सिपाही लाइन हाजिर; आठ अन्य पुलिसकर्मियों का तबादला

जागरण संवाददाता, बदायूं। जिले के थाना अलापुर की चर्चित ककराला चौकी पर तैनात पुलिसकर्मियों के व्यवहार को लेकर मिल रही शिकायतों के बाद एसएसपी अंकिता शर्मा ने रविवार को कार्रवाई की। आरक्षी विकास कुमार और शीलेंद्र कुमार को चौकी से हटाकर लाइन हाजिर कर दिया गया। दोनों को पुलिस लाइन भेजते हुए वहां आमद कराने के निर्देश दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि चौकी प्रभारी पर राडार पर हैं।

दोनों सिपाहियों के व्यवहार को लेकर लगातार शिकायतें अधिकारियों तक पहुंच रही थीं। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस अधिकारियों ने इसे गंभीरता से लिया। इसके बाद एसएसपी ने दोनों को ककराला चौकी से हटाने का निर्णय लिया। कार्रवाई के साथ ही चौकी के स्टाफ में भी बदलाव किया गया है।

इसके अलावा ककराला चौकी पर तैनात आठ अन्य सिपाहियों को भी वहां से हटाया गया है। इनमें कुछ को अलापुर थाने तो कुछ को दूसरी चौकियों पर भेजा गया है। वहीं, अलापुर थाने की अन्य चौकियों पर तैनात सिपाहियों को ककराला चौकी पर भेजकर नया स्टाफ तैनात किया गया है।