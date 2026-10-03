बरेली में हादसा: नकटिया नदी पार करते वक्त बाइक समेत बहा युवक, मना करने पर भी नहीं माना दोस्त

जागरण संवाददाता, बरेली। इज्जतनगर क्षेत्र के पहाड़गंज गांव के पास शनिवार को एक युवक नकटिया नदी में बाइक सहित गिर गया। पुलिस गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश कर रही है।

रिठौरा निवासी रवि मिश्रा (22) अपने साथी सैटेलाइट निवासी पंकज शर्मा (27) और सुरेश शर्मा नगर निवासी मंतोष मिश्रा (27) के साथ बाइक से पहाड़गंज की ओर से महानगर की तरफ जा रहे थे।

नकटिया नदी में पैदल निकलने के लिए खंभे लगाए गए हैं लेकिन नदी का जलस्तर बढ़ने से खंभे पानी में डूब गए हैं और दिखाई नहीं दे रहे हैं। रवि बाइक लेकर इन्हीं खंभों के सहारे नदी पार करने का प्रयास करने लगा।