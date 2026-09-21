बरेली में पर्यटन को बढ़ावा देगा नगर निगम, संजय सरोवर और मल्टीलेवल पार्किंग के संचालन की बना रहा रुपरेखा

जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विकसित संजय कम्युनिटी सरोवर परिसर को जल्द ही आमजन के लिए खोल दिया जाएगा। स्मार्ट सिटी से 8.55 करोड़ से विकसित परियोजना अब नगर निगम को हैंडओवर कर दी गई। दावा किया जा रहा है कि परियोजना के संचालन से शहरवासियों को एक और खान-पान के साथ घूमने-टहलने का स्थान मिलेगा साथ में निगम की आय भी बढ़ेगी।

स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत सिविल लाइंस स्थित संजय कम्युनिटी हाल परिसर में ही स्थित सरोवर का कायाकल्प किया गया है। साथ ही मल्टीलेवल कार पार्किंग के साथ सात कियोस्क (फूड कोर्ट), स्मार्ट टायलेट व अन्य सुविधाएं भी दी गई हैं। करीब तीन वर्ष से बनकर तैयार पार्क के संचालन के लिए स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने चार अलग-अलग निविदा आमंत्रित की।

अब निगम के हाथ में परियोजना के संचालन की जिम्मेदारी एजेंसियों के बेरुखी तो दो बार एजेंसियों के चयन के बाद भी संचालन की राह आगे नहीं बढ़ सकी। वर्कआर्डर जारी होने से पहले ही निविदा निरस्त कर दी गई। दैनिक जागरण ने समाचारीय अभियान के तहत समस्या को प्रमुखता से प्रकाशित किया, जिसके बाद जिम्मेदारों ने इसके संचालन की पहल तेज की।

स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि परियोजना के संचालन की जिम्मेदारी अब निगम के हाथ में होगी। यहां ओपन एयर थियेटर व कियोस्क आदि के विकास से आमजन सांस्कृतिक आयोजन-कार्यक्रम के साथ खान-पान का भी लाभ उठा सकेंगे। मल्टीलेवल कार पार्किंग में 30 वाहनों के खड़ी करनी क्षमता है। परियोजना के संचालन के लिए लंबे समय से एजेंसी चयन की प्रक्रिया चल रही थी लेकिन अब निगम को हैंडओवर कर दिया गया है।

कुतुबखाना कार पार्किंग भी निगम को हुआ हैंडओवर शहर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत गांधी उद्यान, सिविल लाइंस, डीडीपुरम और कुतुबखाना में मल्टीलेवल कार पार्किंग बनाया गया। गांधी उद्यान, डीडीपुरम को अलग-अलग एजेंसियों को संचालन की