बरेली में सुबह-सुबह वारदात: मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला से कुंडल छीने, कान फाड़कर भागे बदमाश

जागरण संवाददाता, बरेली। कैंट थाना क्षेत्र में मार्निंग वाक पर निकली महिला के बाइक सवार कुछ बदमाशों ने कुंडल छीन लिए। जब तक वह चीखी चिल्लाई तब तक बदमाश फरार हो गए। मामले में कैंट थाने में अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध प्राथमिक की लिखी गई है। इस छिनैती में महिला के कानों में भी चोट लगी है।

सद्भावना कालोनी निवासी श्यामा देवी ने पुलिस को बताया कि वह 22 अगस्त की सुबह करीब 5:25 बजे मार्निंग वाक के लिए घर से निकली थीं। सुबह का समय होने के कारण सड़क पर ज्यादा आवाजाही नहीं थी। वह साईं बारात घर के पास पहुंची तभी पीछे से बाइक सवार कुछ बदमाश आए और बाइक के पीछे बैठे बदमाश ने अचानक उनके कान पर झपट्टा मारा और कुंडल खींच लिया। अचानक हुए हमले से वह संभल नहीं सकीं।