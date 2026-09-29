बरेली में खौफनाक हादसा: बंदरों के झुंड ने दौड़ाया, छत से गिरकर बुजुर्ग की मौत; परिवार में मातम

जागरण संवाददाता, बरेली। बंदरों और कुत्ते के हमले रुक नहीं रहे हैं। कैंट क्षेत्र के भौआपुर गांव में सोमवार शाम छत पर बंदर भगाने गए युवक की छत से गिरकर मौत हो गई।

मृतक के बेटे सुभाष ने बताया कि सोमवार शाम घर में बंदरों का झुंड घुस आया था। बंदरों को भगाने के लिए उनके पिता धर्मपाल छत पर गए थे। इसी दौरान बंदरों ने उन्हें दौड़ा दिया। बचने की कोशिश में वह छत से नीचे गिर गए।