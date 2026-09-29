'पत्नी को कार में बैठा दो, 10 हजार दूंगा'... बरेली में कार सवार शोएब की शर्मनाक करतूत, विरोध पर दंपती से अभद्रता

जागरण संवाददाता, बरेली। 100 फुटा रोड पर कार सवार युवक ने बाइक सवार दंपती को रोक कर बदतमीजी कर महिला को 10 हजार रुपये लेकर कार में बैठाने की बात कही। दंपती ने विरोध किया तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। महिला ने यूपी 112 पर सूचना देकर राहगीरों की मदद से आरोपी को पकड़वा दिया। महिला की शिकायत पर इज्जतनगर थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

संजयनगर निवासी महिला के मुताबिक, 29 सितंबर की सुबह वह अपने पति और चार वर्षीय बेटी के साथ बाइक से बच्चे की दवाई लेने जा रही थीं। इसी दौरान 100 फुटा रोड पर पीछे से एक कार सवार युवक लगातार हार्न बजाने लगा।