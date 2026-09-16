बरेली: किला नदी में तैरता मिला नवजात बच्ची का शव, मछलियों ने नोंचे अंग; इलाके में सनसनी

जागरण संवाददाता, बरेली। किला नदी में नवजात का शव तैरता हुआ मिला। उसके शरीर के कई अंगों को मछलियां खा चुकी थीं। एक पैर परी तरह से खाया हुआ था हाथ के दोनों पंजे भी नहीं थे।

बच्चे की स्थिति को देखते हुए लग रहा था कि जन्म के तुरंत बाद ही उसे फेंका गया है। उसे कहां से फेंका गया इसकी जानकारी पुलिस जुटा रही है। पुलिस के अनुसार, लीची बाग के लोगों ने सूचना दी कि एक नवजात का शव मिला है।