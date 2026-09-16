'बरेली जंक्शन' का अजीब चक्कर: एक ही नाम से 2 अलग जंक्शन, भटकने को मजबूर यात्री

जागरण संवाददाता, बरेली। बड़ी विडंबना है। जिले में उत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे दो जंक्शन हैं, लेकिन इनका एक ही नाम ‘बरेली जंक्शन’ है। इस कारण यहां यात्रियों का खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

यहां दो जोन के दो अलग-अलग रेल मंडलों के जंक्शन होने के कारण पूर्वोत्तर रेलवे रूट की कई ट्रेनों की जानकारी पूछताछ केंद्र पर नहीं मिल पा रही।

वहीं जंक्शन के दोनों प्रवेश द्वार पर टिकट बिक्री की जिम्मेदारी भी उत्तर रेलवे की है। यहां की टिकट विंडो या एटीवीएम पर भी यात्रियों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ता है।

प्रमुख बरेली जंक्शन उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल, जबकि दूसरा पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर मंडल का है। उत्तर रेलवे के बरेली जंक्शन पर चार प्लेटफार्म हैं और 150 से अधिक ट्रेनों का संचालन होता है।

इस जंक्शन से दिल्ली, सहारनपुर, लखनऊ, चंदौसी रूट की ट्रेनों का संचालन होता है, जबकि पूर्वोत्तर रेलवे के दो प्लेटफार्म पांच और छह हैं, जहां से पीलीभीत, लालकुआं, बदायूं आदि रूट की ट्रेनों का संचालन होता है।

उत्तर रेलवे के ही जंक्शन के मुख्य प्रवेश द्वार पर सबसे पहले यात्री पहुंचते हैं और यहां के पूछताछ केंद्र पर ट्रेनों की सूचना मांगते हैं लेकिन यहां पर तैनात स्टाफ कई बार पूर्वोत्तर रेलवे की ट्रेनों की सूचना ठीक से नहीं दे पाते हैं।