बरेली जंक्शन पर रेलवे का 'सरप्राइज अटैक': चेकिंग में पकड़े गए दर्जनों बिना टिकट यात्री, लगा लाखों का जुर्माना

जागरण संवाददाता, बरेली। बरेली जंक्शन पर किलेबंदी टिकट चेकिंग अभियान में 157 यात्री बिना टिकट धरे गए। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में 27 ट्रेनों को चेक किया गया। इस दौरान 1,16,975 रुपये का जुर्माना वसूलसा गया।

डीआरएम विनीता श्रीवास्तव के निर्देश पर सीनियर डीसीएम महेश यादव के मार्गदर्शन में बरेली जंक्शन स्टेशन पर विशेष किलेबंदी की गई। रेलवे मजिस्ट्रेट अनामिका सिंह, सहायक मंडल वाणिज्य प्रबंधक एचएस मीना के नेतृत्व में मुख्य टिकट निरीक्षक भावेश शर्मा सहित 16 टिकट चैकिंग एवं 11 आरपीएफ स्टाफ के साथ अभियान में बिना टिकट 157 यात्री पकड़े गए।