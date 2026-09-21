बरेली होमगार्ड भर्ती: दौड़ में 6 महिला अभ्यर्थी घायल, 5 के पैर टूटे; अस्पताल में भर्ती

जागरण संवाददाता, बरेली। स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रही होमगार्ड भर्ती परीक्षा में सोमवार को छह महिला अभ्यर्थी घायल हो गईं। इनमें पांच के पैर में फ्रैक्चर हो गया, जबकि एक अभ्यर्थी दौड़ के दौरान बेहोश हो गई। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

फर्रुखाबाद के मऊ निवासी 28 वर्षीय अनामिका ने बताया कि दौड़ पूरी करने के बाद अचानक चक्कर आ गया और उनकी हालत बिगड़ गई। वहीं पीलीभीत के बीसलपुर निवासी संध्या ने बताया कि दौड़ के अंतिम राउंड में करीब 50 मीटर की दूरी बाकी थी।