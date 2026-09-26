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बरेली में आफत की बारिश: 18°C पहुंचा पारा, 24 घंटे में 126 mm पानी बरसा; 30 cm बारिश का RED ALERT जारी!

By Digital Desk Edited By: Anshul Bhartariya
Published: Sat, 26 Sep 2026 03:20 PM (IST)

बरेली में शुक्रवार से जारी मूसलाधार वर्षा शनिवार को भी जारी रही, जिससे तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया ...और पढ़ें

बारिश के चलतते जलमग्‍न हुईं सड़कें

बारिश के चलतते जलमग्‍न हुईं सड़कें

जागरण संवाददाता, बरेली। जिले में शुक्रवार से जारी मूसलाधार वर्षा का सिलसिला शनिवार को भी जारी है। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री तक पहुंच चुका है, बीते 24 घंटे में 126 मिलीमीटर वर्षा रिकार्ड हुई। मौसम में आई ठंडक के चलते लोगों ने एसी, कूलर और पंखों की रफ्तार कम कर दी। सड़क पर निकले लोग छाते और रेनकोट के सहारे सफर करते दिखे।

एकीकृत मौसम पूर्वानुमान केंद्र के अनुसार बंगाल की खाड़ी से बना गहरा अवदाब उत्तर आंध्र प्रदेश-दक्षिण ओडिशा तट पार करने के बाद उत्तरी छत्तीसगढ़ के ऊपर सक्रिय है।

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इसके उत्तर-उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ने और पश्चिमी विक्षोभ के साथ संभावित प्रभाव के कारण 27 सितंबर तक प्रदेश में व्यापक वर्षा की संभावना है। बरेली, मुरादाबाद, देवीपाटन और लखनऊ मंडल के तराई जिलों के लिए शनिवार को रेड अलर्ट जारी किया है।

कहीं-कहीं 30 सेंटीमीटर से अधिक  वर्षा होने की चेतावनी दी गई है। साथ ही तेज झोंकेदार हवाएं चलने और कुछ जलग्रहण क्षेत्रों में फ्लैश फ्लड का मध्यम जोखिम भी जताया गया है।

बरेली में 24 घंटे से लगातार वर्षा, 126 मिमी गिरा पानी

मौसम के रेड अलर्ट के बीच जिले में पिछले 24 घंटे से लगातार वर्षा हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार करीब 126 मिलीमीटर वर्षा अब तक हो चुकी है। लगातार वर्षा होने से शहर के निचले इलाकों के साथ ही पाश कालोनियों में भी भीषण जलभराव हो गया है।

खेतों में पानी घुसने से वहां खड़ी धान की फसल चौपट हो गई है। रामगंगा, नकटिया, किला समेत अन्य नदियों में जलस्तर बढ़ने की संभावना है। जिले में आपदा प्रबंधन की टीमों को अलर्ट किया गया है। फिलहाल नदियों का पानी गांवों तक नहीं पहुंचा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ जगह मकानों की कच्ची दीवारें गिरने की सूचना भी है, लेकिन जनहानि की खबर नहीं है। अधिकारी इसकी निगरानी कर रहे हैं। नगर निगम शहर में सक्रिय हो गया है। जलभराव में डूबीं कालोनियों से पानी निकाला जा रहा है।

रेलवे ट्रैक पर फिलहाल जलभराव के कारण यातायात प्रभावित नहीं हुआ है। वहां पानी निकालने को कई पंप लगाए गए हैं। भीषण वर्षा के अनुमान के चलते एक दिन पहले ही जिले में सभी स्कूलों और कालेजों में शनिवार का अवकाश घोषित कर दिया गया।

गलियों में पानी भरने के कारण लोग घरों में कैद हो गए हैं। बाजार में अधिकतर दुकानें नहीं खुली हैं। सिर्फ बहुत जरूरी कामों के लिए लोग घर से निकल रहे हैं। मौसम विभाग ने रविवार तक का वर्षा का अलर्ट जारी किया हुआ है। ऐसे में एक दिन और जनजीवन प्रभावित रहने की संभावना जताई जा रही है।

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