बरेली में बड़ी कार्रवाई: 7.27 लाख का गबन पड़ा भारी, जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान ज्ञानो शर्मा को पद से हटाया

जागरण संवाददाता, बरेली। मझगवां ब्लाक की ग्राम पंचायत गुरुगावां मुस्तकिल में विकास कार्यों में घटिया सामग्री के प्रयोग, मानकों की अनदेखी और सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान एवं प्रशासक ज्ञानो शर्मा को पद से हटा दिया है।

जांच में करीब 7.27 लाख रुपये की धनराशि के अनियमित भुगतान और दुरुपयोग की बात सामने आई है। मामले में ग्राम पंचायत अधिकारी अजय कुमार और तत्कालीन सचिव शिखा के विरुद्ध भी विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। ज्ञानो शर्मा के विरुद्ध ग्राम पंचायत के नाला निर्माण, कंपोस्ट पिट, मिट्टी भरान, दिव्यांग शौचालय निर्माण सहित विकास एवं निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री का प्रयोग करने, मानकों की अनदेखी, गुणवत्तापूर्ण कार्य न कराने, नियमों व मानकों का उल्लंघन करने के आरोप लगाए थे।