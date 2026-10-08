बरेली में देर रात बड़ी मुठभेड़: गैंगस्टर एक्ट के वांछित अपराधी को पुलिस ने मुठभेड़ में किया लंगड़ा, साथी भी पकड़ाया

जागरण संवाददाता, बरेली। फरीदपुर पुलिस ने बुधवार देर रात बीसलपुर रोड पर साठा पुलिया के पास मुठभेड़ के दौरान गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त कासिम खां को गिरफ्तार किया है। उसके पैर में गोली लगी है।

उसे पुलिस सीएचसी फरीदपुर लेकर गई, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने एक अन्य अभियुक्त जाहिद अली खां को भी गिरफ्तार किया है। दोनों के कब्जे से दो तमंचे, कारतूस, खोखे और मोटरसाइकिल बरामद हुई है।