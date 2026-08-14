बरेली में 212 शत्रु संपत्तियों पर बड़ा एक्शन: 90 की स्थिति साफ नहीं, 15 दिन में खाली कराने के निर्देश

जागरण संवाददाता, बरेली। शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जे को खाली कराने के लिए गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद जिले में शत्रु संपत्तियों को लेकर प्रशासन ने चिह्नांकन और कब्जे की स्थिति स्पष्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिले की सभी तहसीलों में कुल 212 शत्रु संपत्तियां दर्ज हैं, जिनमें से 122 का चिह्नांकन हो चुका है।

अब शेष 90 शत्रु संपत्तियों में कब्जे की स्थिति का पता लगाया जाना है। प्रशासन की टीमें इन संपत्तियों का पता लगाकर यह जांच करेंगी कि वहां किसी का कब्जा है या नहीं। कब्जा मिलने पर बेदखली की जाएगी। 15 दिन में रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी।

गृह मंत्रालय ने शत्रु संपत्तियों के संबंध में किसी भी प्रकार की नई किरायेदारी, लीज, लाइसेंस या रेंटल अनुबंध करने पर रोक लगा रखी है। वर्तमान किरायेदारी, लीज, लाइसेंस और रेंटल अनुबंधों का भी किसी दशा में विस्तार नहीं किया जाएगा। वैध किरायेदारों और लाइसेंस धारकों से अनुबंध की अवधि पूरी होने के बाद परिसर खाली कराया जाएगा।

वहीं अनधिकृत कब्जाधारियों और बिना वैध अनुबंध के परिसर में रहने वाले लोगों को 15 दिन के भीतर परिसर का रिक्त एवं शांतिपूर्ण कब्जा सौंपने के लिए आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निर्धारित अवधि में परिसर खाली नहीं करने वालों के विरुद्ध शत्रु संपत्ति अधिनियम और अन्य संबंधित विधिक प्रावधानों के तहत बेदखली की कार्रवाई की जाएगी।

जिले में शत्रु संपत्तियां सदर, आंवला, बहेड़ी, फरीदपुर और नवाबगंज तहसील क्षेत्रों में दर्ज हैं। सबसे अधिक शत्रु संपत्तियां सदर तहसील क्षेत्र में हैं। यहां कुल 120 शत्रु संपत्तियां दर्ज हैं। इनमें ग्रामीण क्षेत्र की 50 शत्रु संपत्तियों का चिह्नांकन किया जा चुका है, जबकि शहर क्षेत्र में स्थित शत्रु संपत्तियों को चिह्नित करने की कार्रवाई चल रही है।

चिह्नांकन के साथ ही संपत्तियों पर वर्तमान में किसका कब्जा है और उनका उपयोग किस रूप में हो रहा है, इसका भी सत्यापन किया जा रहा है। आंवला तहसील में 71 शत्रु संपत्तियां हैं, जिनमें 57 का चिह्नांकन पूरा हो चुका है।