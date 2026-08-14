यूपी ट्रैफिक अलर्ट: बरेली, रामपुर और मुरादाबाद से दिल्ली जाने वाले सावधान! हाईवे हुआ जीरो ट्रैफिक, देखें नया रूट

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। सावन माह के तीसरे सोमवार के चलते बढ़ी कांवड़ियों की संख्या को देखते हुए दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे को रविवार दोपहर दो बजे से जीरो ट्रैफिक कर दिया जाएगा। पुलिस-प्रशासन ने शुक्रवार से दिल्ली रोड हाईवे पर भारी ट्रैफिक डायवर्ट कर दिया है।

रविवार से हाईवे के दोनों लेन पर केवल कांवड़ियां और उनके वाहन चलेंगे। मुरादाबाद से ही होकर रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर और बदायूं के कांवड़ियां भी गुरजते हैं। कांवड़ियों का जल लेकर लौटना शुरू हो गया है। इसे ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने गुरुवार से ही दिल्ली रोड हाईवे और कांठ रोड से हैवी ट्रैफिक डायवर्ट कर दिया है।

रविवार को दिल्ली रोड हाईवे से ब्रजघाट की ओर से आने वाले कांवड़ियों की भी संख्या बढ़ जाएगी। इसी लिए रविवार 16 अगस्त दोपहर दो बजे से दिल्ली रोड हाईवे पर जीरो ट्रैफिक किया जाएगा। यह डायवर्जन सोमवार 17 अगस्त दोपहर तक प्रभावी रहेगा। कांठ रोड पर पहले से ही डायवर्जन लागू है।