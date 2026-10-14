बरेली वासियों की बल्ले-बल्ले: शहर के हर मुख्य रूट पर अब हर 10 मिनट में मिलेगी ई-बस, ऑनलाइन टिकट सुविधा भी जल्द

जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में यात्रियों को इलेक्ट्रिक बसों की बेहतर सुविधा देने के लिए चौबारी पर ई-बस अड्डा बनवाया जा रहा है। बस अड्डा परिसर में पांच चार्जिंग मशीनें लगाने की मंजूरी मिल गई है। निर्माण की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (सीएंडडीएस) को सौंपी गई है।

बरेली को शासन से 25 और बसें आवंटित की गई हैं। इन बसों के मिल जाने से सभी प्रमुख रूटों पर हर 10 मिनट में ई-बस की सुविधा मिलने लगेगी। बरेली सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ने 18 जनवरी 2022 में शहर में 25 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू कराया था।

यात्रियों की संख्या कम होने पर शुरूआत में कुछ बसों का संचालन बरेली से फरीदपुर तक कराया गया, लेकिन शासन से निर्देश आने पर रोक दिया गया। दो साल पहले फिर शहर के अलावा शीशगढ़, शेरगढ़ और मनौना धाम तक इलेक्ट्रिक बसों का संचालन होने लगा था।

मंगर, मुख्यालय के आदेश पर ग्रामीण क्षेत्रों में संचालन बंद करा दिया गया। वर्तमान में तीन रूटों पर बसों का संचालन कराया जा रहा है, जिनमें झुमका तिराहा से सेटेलाइट, मिनी बाइपास से वाया डेलापीर होते हुए जंक्शन और तीसरा रूट मिनी बाइपास से महादेव पुल होते हुए जंक्शन है।