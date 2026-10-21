बरेली में दिव्यांगों का बड़ा प्रदर्शन: राशन दुकान में 4% आरक्षण और सांसदों-विधायकों से स्कूटी देने की मांग

जागरण संवाददाता, बरेली। भारतीय दिव्यांग सेवा समिति ने जिलाधिकारी से दिव्यांगजनों की समस्याओं का समाधान कराने की मांग की है। समिति की ओर से बुधवार को सेठ दामोदर स्वरूप पार्क से अपने ईवी से मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंचे। सदस्यों ने दिव्यांग अंत्योदय कार्ड, आयुष्मान कार्ड और आवास योजना का लाभ पात्र दिव्यांगजनों तक पहुंचाने की मांग की।

साथ ही सांसदों और विधायकों से अपनी निधि के माध्यम से दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित कराने का आग्रह किया गया। समिति ने राजस्थान की तर्ज पर बरेली में भी दिव्यांगजनों को स्कूटी उपलब्ध कराने की मांग उठाई। इसके अलावा सब्जी मंडी, फल मंडी और राशन की दुकानों में दिव्यांगजनों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित कराने की मांग की गई। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों की दुकानों में भी दिव्यांगजनों को आरक्षण के आधार पर दुकानें आवंटित करने का अनुरोध किया गया।