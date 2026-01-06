सर्दियों में अगर आप भी कर रहे हैं ये गलती, तो हो जाएं सावधान! डॉक्टरों ने जारी की कड़ी चेतावनी
बरेली जिला अस्पताल में सर्दी के कारण दमा, बीपी और जोड़ों के दर्द के मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। रविवार की छुट्टी के बाद सोमवार को ओपीडी म ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बरेली। सर्दी में दमा, बीपी के मरीज काफी बढ़ गए हैं। रविवार के अवकाश के बाद सोमवार को जब जिला अस्पताल की ओपीडी खुली, तो पर्चा काउंटर पर मरीजों की भीड़ उमड़ पड़ी। इसके चलते काउंटर पर धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। सुरक्षाकर्मियों ने लोगों को समझाकर शांत किया।
ओपीडी में भी मधुमेह, खांसी जुकाम और जोड़ों के दर्द के मरीजों की संख्या अधिक रही। इसके चलते लोगों को जांच कराने से लेकर दवा लेने तक के लिए लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ा। जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने बताया कि सर्दी का मौसम बीपी और हृदय रोगियों के लिए विशेष एहतियात रखने का होता है।
कड़ाके की सर्दी में बाहर निकलने पर बीपी घट या बढ़ सकता है, इसलिए ओपीडी में आने वाले मरीजों को सुबह सूरज निकलने के बाद बाहर निकलने की सलाह दी गई। रविवार को छुट्टी के बाद जब सोमवार को ओपीडी खुली तो मरीजों की संख्या भी अधिक रही। इससे पर्चा बनवाने से लेकर चिकित्सक को दिखाने तक के लिए लोगों को लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ा।
प्रमाणपत्र बनवाने के लिए सर्दी में कांपते अस्पताल पहुंचे दिव्यांग
जिला चिकित्सालय में प्रत्येक सोमवार शिविर लगवाकर दिव्यांगों के प्रमाणपत्र बनवाए जाते हैं। प्रमाणपत्र बनवाने के लिए इस बार भी दूरदराज से दिव्यांग सर्द हवाओं के थपेड़ों को झेलते हुए किसी तरह से यहां सीएमओ कार्यालय के पास लगे शिविर में पहुंचे। यहां भी उन्हें दिव्यांग प्रमाणपत्र बनवाने को लंबी लाइन में लगना पड़ा। इसके चलते चलने फिरने में असक्षम लोग भी भीड़ में परेशान नजर आए।
सर्दी में कम पानी पीने से बढ़ती जोड़ों में दर्द की समस्या
सर्दी में हड्डी रोग से पीड़ित मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है। सोमवार को हड्डी रोग वार्ड के बाहर मरीजों की लंबी लाइन देखी गई। इसमें जोड़ों के दर्द से पीड़ित मरीज काफी थे। यहां डा. दिनेश ने मरीजों को देखकर उन्हें दवाएं दीं। उन्होंने बताया कि इस समय पानी कम पीने और एक ही मुद्रा में काफी देर तक बैठे रहने की वजह से जोड़ों के दर्द की समस्या बढ़ जाती है। ओपीडी में तीन सौ से ज्यादा मरीजों को देखा गया।
