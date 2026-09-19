BDA में प्रशासनिक फेरबदल: सचिव वंदिता श्रीवास्तव की छुट्टी, हिमांशु कुमार गुप्ता को मिली बरेली विकास प्राधिकरण की कमान

जागरण संवाददाता, बरेली। बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। प्राधिकरण की सचिव वंदिता श्रीवास्तव को उनके पद से हटा दिया गया है। शासन स्तर पर हुए इस बदलाव के बाद बीडीए की कमान अब नए हाथों में सौंप दी गई है।

सहकारी चीनी मिल संघ के प्रधान प्रबंधक हिमांशु कुमार गुप्ता को बरेली विकास प्राधिकरण का नया सचिव नियुक्त किया गया है। दूसरी ओर, वंदिता श्रीवास्तव को स्थानांतरित करते हुए उच्च शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज में उपनिदेशक (प्रशासन) के पद पर तैनात किया गया है।