बरेली में हादसा: पुलिस की फील्ड यूनिट कार को टक्कर मार पलटा CNG लोडर, राहगीर की मौके पर मौत

जागरण संवाददाता, बरेली। देवरनिया में सीएनजी भरे लोडर ने पुलिस की फील्ड यूनिट की गाड़ी को टक्कर मारकर पलट गया। जिसकी नीचे एक राहगीर के दबने की वजह से उसकी मौत हो गई। फील्ड यूनिट की गाड़ी में तैनात दो पुलिसकर्मियों को भी चोट लगी है। पुलिस ने चालक और सीएनजी की गाड़ी को कब्जे में ले लिया है।

मंगलवार शाम करीब 5:50 बजे सीएनजी गैस से भरा लोडर (टाटा 407) बहेड़ी से बरेली की ओर जा रहा था। देवरनिया के कनमन के पास कैंटर चालक रोहित ने एक टेंपो को ओवरटेक करने का प्रयास किया। ओवरटेक करने के चक्कर में लोडर ने आगे चल रही बरेली पुलिस की फील्ड यूनिट की गाड़ी में जोरदार टक्कर मारी और पलट गया। जिस स्थान पर हादसा हुआ वहां पर सिंहतारा गांव निवासी दो युवक रिजवान और करन खड़े आपस में बात कर रहे थे।

लोडर रिजवान के ऊपर गिरा जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। उधर टक्कर लगने की वजह से फील्ड यूनिट की गाड़ी में तैनात दो पुलिसकर्मी प्रभारी इंस्पेक्टर ईलम सिंह और कांस्टेबल शत्रुसूदन को भी सिर में चोट लगी।