यूपी सरकार के अधिकृत वेंडर को ही ठगों ने बनाया शिकार, सोलर पैनल के नाम पर 17.33 लाख का चूना लगाकर भागे

जागरण संवाददाता, बरेली। साइबर ठगों ने इस बार सोलर पैनल उपलब्ध कराने के नाम पर 17.33 लाख रुपये की ठगी कर ली। आरोपितों ने गुजरात की एक कंपनी का बताकर पीड़ित को झांसे में लिया और पैनल उपलब्ध कराने के नाम पर अलग-अलग खातों में रकम ट्रांसफर करा ली। पीड़ित को जब ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने साइबर थाने में प्राथमिकी लिखाई है।

कैंट के ठिरिया निजावत खां निवासी नवी खान ने पुलिस को बताया कि वह सोलर पैनल लगाने के लिए यूपी सरकार के अधिकृत वेंडर हैं। कुछ दिन पूर्व गुजरात की कंपनी सनरूट सोलर एनर्जी सोल्यूशन के मुंबई कार्यालय से कुछ लोगों ने उनसे संपर्क किया।

आरोप है कि आरोपितों ने उन्हें सोलर पैनल उपलब्ध कराने की बात कही। इसके बाद समद शेख, आयुष और राम्या नाम की महिला ने उनसे बातचीत की और खुद को कंपनी का कर्मचारी बताया। आरोप है कि आरोपितों ने उन्हें झांसे में लिया और 18 मई को उनसे अलग-अलग खातों में 17.33 लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए। आरोप है कि इसके बाद भी उन्हें सोलर पैनल की सप्लाई नहीं दी गई। पीड़ित नवी खान का कहना हैं कि इसके बाद जब वह वह कंपनी के बताए हुए कार्यालय पहुंचे तो वहां पर काई नहीं मिला। दरवाजे पर केवल बाउंसर तैनात मिले उन्होंने अंदर नहीं घुसने दिया। मामले में उन्होंने साइबर थाने में प्राथमिकी लिखाई है।