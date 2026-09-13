बरेली में 22 सितंबर से होगी क्राइम वेब सीरीज की शूटिंग, स्थानीय लोगों को भी मिलेगा मौका

जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में हुईं बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग ने स्थानीय कलाकारों के लिए सकारात्मक संकेत दिए हैं, उनमें ऊर्जा और नए विचारों का संचार किया है। इसी क्रम में स्थानीय निर्देशक देवेंद्र रावत क्राइम स्टोरी पर आधारित वेब सीरीज का निर्माण करेंगे।

इसकी शूटिंग 22 सितंबर से रामगंगा, मुख्य बाजार और आसपास के विभिन्न स्थानों पर शुरू होगी। कलाकारों के ऑडिशन पूरे हो चुके हैं, जबकि अलग-अलग अंतराल पर इसके सीजन और एपिसोड रिलीज किए जाएंगे। देवेंद्र बताते हैं कि यह परियोजना केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं होगी, बल्कि वर्तमान समय में बढ़ते अपराधों, विशेष रूप से बाल अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास करेगी। कहानी में सामाजिक संदेश और रोमांच का संतुलित मिश्रण देखने को मिलेगा।