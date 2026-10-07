बरेली में खौफनाक वारदात: पत्नी की सिलबट्टे से हत्या, जलती चिता से पुलिस ने निकाला शव; पति हिरासत में

जागरण संवाददाता, बरेली। मीरगंज क्षेत्र के गहबरा गांव में महिला अंजू की हत्या के बाद स्वजन रामगंगा के किनारे अंतिम संस्कार कर रहे थे। पुलिस ने जलती चिता से शव निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने पति को हिरासत में ले लिया है।

गहबरा गांव में अंजू का अपने पति से किसी बात को लेकर मंगलवार रात विवाद हुआ था। आरोप है कि विवाद बढ़ने के बाद पति जयदेव ने घर में रखे सिलबट्टे से पत्नी के सिर पर वार कर दिया। गंभीर चोट लगने के बाद अंजू की मौत हो गई। स्वजन महिला के शव को अंतिम संस्कार के लिए रामगंगा नदी के किनारे ले गए। वहां चिता जला दी गई। महिला की हत्या की सूचना मिलते पुलिस टीम मौके पर पहुंची और अंतिम संस्कार रुकवाया।