कनागत की दावत खाने ससुराल पहुंचा था दामाद, रात में सोते समय कुल्हाड़ी से काटकर कर दी हत्या

जागरण संवाददाता, बरेली। अलीगंज के गांव बिहारीपुर में मंगलवार देर रात शराब पीकर गाली गलौज का विरोध करने पर एक व्यक्ति की सिर और चेहरा कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपित को हिरासत में ले लिया है।

उझानी, बदायूं निवासी राम रत्न गांव बिहारीपुर स्थित अपनी ससुराल में साले रघुवीर के घर मंगलवार को आए थे। रघुवीर के चचेरे भाई गोवर्धन के यहां कनागत की दावत थी। इसी दावत में गांव के लोग भी आए हुए थे। जानकारी के मुताबिक रघुवीर की गांव के हरपाल से शराब पीकर गालीगलौज देने को लेकर विवाद हुआ था, इस पर राम रत्न ने भी विरोध किया था। रात में खाना खाने के बाद सभी सो गए।