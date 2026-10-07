तीन सगे भाई, पिता और चाचा को गैंगस्टर एक्ट में सजा, बरेली कोर्ट ने लगाया 5-5 हजार का जुर्माना

जागरण संवाददाता, बरेली। एक ही परिवार के गिरोह के पांच गैंग्स्टरों को कोर्ट ने दो-दो साल की सजा सुनायी है। विशेष न्यायाधीश गैंग्सटर एक्ट संतोष कुमार यादव ने राजाराम, सूरजपाल, मूलचंद, पृथ्वीराज उर्फ बबलू और लालाराम उर्फ लालबहादुर को गैंग्सटर एक्ट के तहत दोषी ठहराकर सजा सुनायी। सभी को पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी भुगतना होगा।

दोषी तीन सगे भाई व उनके पिता व चाचा हैं। मुकदमा वर्ष 2010 में थाना भुता में दर्ज हुआ था। अभियोजन के मुताबिक 30 मई 2010 को तत्कालीन थानाध्यक्ष गजेंद्र सिंह ने गैंग चार्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया था।