बरेली: कोर्ट परिसर से फरार 25 हजार का इनामी सचिन एनकाउंटर में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

जागरण संवाददाता, बरेली। न्यायालय परिसर से पेशी के दौरान फरार हुए बंदी सचिन सिंह ठाकुर को कोतवाली पुलिस ने बुधवार तड़के मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। उसके के दाहिने पैर में गोली लगी, जबकि उसकी ओर से की गई फायरिंग में एक मुख्य आरक्षी की बाजू को छूकर गोली निकल गई। दोनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है।

पुलिस के अनुसार सचिन सिंह ठाकुर निवासी ठेरा की टाल के पास, बंसी नगला, थाना सुभाषनगर को 21 अक्टूबर को न्यायालय परिसर में पेशी के दौरान फरार हो गया था। इस मामले में कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उप पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। बुधवार तड़के पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि सचिन रेलवे स्टेशन के आगे नार्थ कालोनी के पास मौजूद है।