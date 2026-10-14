सैमसंग को भारी पड़ा खराब फोन बेचना: उपभोक्ता आयोग ने दिया नया हैंडसेट और 20 हजार मुआवजा देने का आदेश

जागरण संवाददाता, बरेली। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-द्वितीय ने सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रानिक्स को ग्राहक को नया मोबाइल फोन या उसकी पूरी कीमत के साथ-साथ हर्जाना अदा करने का आदेश दिया है। आयोग के अध्यक्ष दीपक त्रिपाठी और सदस्य दिनेश गुप्ता ने दो साल पुराने मामले में आदेश पारित किया।

राजेंद्र नगर निवासी अनूप जैन ने विपक्षी कंपनी से नवंबर 2021 में 17,000 रुपये की लागत से एक सैमसंग ए-21 मोबाइल फोन खरीदा, जिसकी एक वर्ष की वारंटी थी। परिवादी का आरोप था कि यह हैंडसेट शुरुआती दिनों से ही ठीक से काम नहीं कर रहा था और इसमें इनकमिंग वायस न आना, स्पीकर पर बात करना, टच की समस्या, बैटरी जल्दी खत्म होना और अत्यधिक हीटिंग जैसी दिक्कतें बनी हुई थीं।