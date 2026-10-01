बरेली कॉलेज में पार्किंग विवाद गहराया: प्राचार्य कार्यालय के सामने धरने पर बैठे शिक्षक-कर्मचारी, भूख हड़ताल की दी चेतावनी
बरेली कॉलेज में पार्किंग विवाद गहरा गया है, जहां शिक्षक और कर्मचारी प्राचार्य कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हैं। ...और पढ़ें
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बरेली कालेज में प्राचार्य कार्यालय के सामने सुबह से जुटे हुए हैं शिक्षक और कर्मचारी
जागरण संवाददाता, बरेली। बरेली कालेज में पार्किंग को लेकर शिक्षक-कर्मचारी और प्राचार्य के बीच चल रहा विवाद अब आंदोलन की ओर बढ़ गया है। प्राचार्य कार्यालय के सामने गुरुवार सुबह से बड़ी संख्या में शिक्षक और कर्मचारी शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं, जोकि तीन और पांच अक्टूबर को भी जारी रहेगा।
संघ पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि पांच अक्टूबर की बैठक में समाधान नहीं निकलने पर पूर्ण असहयोग और भूख हड़ताल जैसे कठोर कदम उठाए जा सकते हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी को भी पत्र लिखा गया है।
शिक्षक संघ अध्यक्ष प्रो. गजेंद्र पाल सिंह और कर्मचारी संघ अध्यक्ष जितेंद्र मिश्रा के अनुसार, 10 सितंबर को पूर्वी और पश्चिमी गेट बंद किए जाने के बाद शिक्षकों और कर्मचारियों के वाहनों को परिसर के अंदर बनी पार्किंग तक जाने से रोक दिया गया।
आरोप लगाया कि यह निर्णय शिक्षक संघ और कर्मचारी संघ से वार्ता किए बिना एक छात्र संगठन की मांग पर लिया गया। गेट बंद होने के बाद से पिछले 18 दिनों से वे लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज करा रहे हैं।
इस दौरान प्राचार्य के साथ कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। लगातार वार्ता के बावजूद मांग पर ध्यान नहीं दिए जाने के कारण अब आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है।
धरने के दौरान शिक्षकों ने अपने नियमित दायित्वों को प्रभावित नहीं किया। शिक्षक संघ महासचिव प्रो. वीपी सिंह के अनुसार, पांच अक्टूबर को पुनः सामूहिक बैठक होगी। इसमें अब तक की स्थिति की समीक्षा के बाद आगे के आंदोलन पर निर्णय लिया जाएगा।
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