बरेली में ओवरहेड टैंक के सुरक्षाकर्मी की गला काटकर हत्या, अकेला देखकर वारदात को दिया अंजाम

जागरण संवाददाता, बरेली। भमोरा में ओवरहैड टैंक की सुरक्षा करने वाले व्यक्ति की रविवार रात गला काटकर हत्या कर दी गई। हत्या की वजह पता नहीं चल सकी है। पुलिस मौके पर जांच कर रही है। पुलिस ने शक के आधार पर एक युवक को हिरासत में लिया है।

जानकारी के मुताबिक गांव डपटा श्यामपुर निवासी 55 वर्षीय बलराम दीक्षित पुत्र नाथू लाल दीक्षित गांव के पश्चिम में लगभग एक किलोमीटर दूर बने ओवरहेड टैंक की सुरक्षा के लिए वहीं पर लेटे थे।

रविवार की रात ओवरहेड टैंक की बाउंड्री के पास बुलाकर उनकी गर्दन काट दी। पुलिस जांच में आया कि वह अपने भतीजे आशुतोष के साथ में ही रहते थे।

उनका भतीजा भी ज्यादातर साथ में ही सोता था। भतीजे को बुखार आया था, इसलिए वह रविवार को घर पर सोया था और वह अकेले थे। उनकी हत्या किसी ने क्यों की इसका पता नहीं चल सका है।

पुलिस रंजिश और लूटपाट सहित सभी बिंदुओं पर मामले की जांच में जुटी है। पुलिस ने गांव के कुछ लोगों से भी पूछताछ की है। पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर जांच कर रहे हैं।

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