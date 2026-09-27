अब छोटे व्यापारियों को बिना इनकम सर्टिफिकेट के मिलेगा लोन, बरेली में सुरेश खन्ना और संतोष गंगवार ने लॉन्च की योजना

जागरण संवाददाता, बरेली। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बरेली की 30वीं सामान्य निकाय बैठक डीडीपुरम स्थित मुख्यालय सभागार में हुई। मुख्य अतिथि वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री उत्तर प्रदेश सुरेश कुमार खन्ना एवं झारखंड के राज्यपाल एवं बैंक के मुख्य प्रवर्तक व संरक्षक संतोष कुमार गंगवार ने कार्यक्रम की शुरुआत कर बैंक की ऋण योजना अर्बन कोऑपरेशन माइक्रो क्रेडिट का अनावरण किया।

बैंक की अध्यक्ष श्रुति गंगवार ने ऋण योजना के संबंध में बताया कि यह योजना छोटे व्यवसायियों, फेरी वालों, और अल्प आय वाले कर्मियों की व्यावसायिक, घरेलू और अन्य आपातकालीन जरूरतों को पूर्ण करने के लिए बनाई गई है। इसमें ऋण लेने वालों से आय प्रमाण का कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा और न ही जमानती देने की आवश्यकता होगी बल्कि आय के संबंध में उनके घोषणा पत्र को ही मान लिया जाएगा। मुख्य अतिथि सुरेश खन्ना ने बैंक की व्यावसायिक स्थिति एवं कार्यकलापों की सराहना की। बैंक के प्रबंध निदेशक श्रीपाल कश्यप ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के आर्थिक आंकड़े प्रस्तुत किए।

उन्होंने बताया कि नेट एनपीए विगत 16 वर्षों से शून्य के स्तर पर है। संतोष कुमार गंगवार ने बैंक के प्रगतिशील 30 वर्षों की यात्रा पर रोशनी डॉली। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करने वाली शाखाओं और अधिकारियों को सम्मानित किया गया।