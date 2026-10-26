बरेली-बदायूं हाईवे: 650 करोड़ के प्रोजेक्ट ने पकड़ी रफ्तार, लेकिन 2 नए टोल और जमीन विवाद बने सिरदर्द!

जागरण संवाददाता, बरेली। बरसात थमने के बाद बरेली-बदायूं हाईवे चौड़ीकरण के काम की रफ्तार फिर तेज हुई है। जगह-जगह पुल, पुलिया और बाइपास निर्माण कराया जा रहा है। अगले साल नवंबर 2027 तक परियोजना को पूर्ण कराने का लक्ष्य है, लेकिन कई स्थानों पर भूमि का अवरोध अब भी बना हुआ है। इनका शीघ्र निस्तारण नहीं कराया गया तो चौड़ीकरण का कार्य समय पर पूर्ण कराना मुश्किल होगा।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बदायूं 650 करोड़ रुपये की लागत से बरेली से बदायूं बाइपास तक हाईवे का चौड़ीकरण करा रहा है। मलगांव, बिनावर, भमोरा, देवचरा में बाइपास निर्माण के साथ मुख्य मार्ग का चौड़ीकरण के काम में भी तेजी दिखाई पड़ रही है।

वाहनों का आवागमन चल रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे से बरेली-बदायूं हाईवे की कनेक्टिविटी बिनावर में हो रही है। बिनावर में क्रास पुल और एप्रोच रोड चालू हो चुका है, जिससे प्रयागराज और मेरठ जाने के लिए यहीं से गंगा एक्सप्रेसवे मिल जा रहा है।

वर्तमान में निर्माण कार्यों की गति तो ठीक चल रही है, लेकिन बिनावर, भमोरा, देवचरा में जमीन के छोटे-छोटे टुकड़ों पर विवाद बना हुआ है। एनएचएआइ के अधिकारी कई बार जिलाधिकारी के सामने यह प्रकरण उठा चुके हैं, लेकिन लंबित जमीन के प्रकरणों का निस्तारण नहीं हो सका है।