मौसम की मार: बरेली में तेज बारिश और अंधेरे की वजह से दिल्ली की उड़ान निरस्त, रिफंड या अगली फ्लाइट का मिला विकल्प
बरेली में भारी बारिश और अंधेरे के कारण दिल्ली जाने वाली इंडिगो की उड़ान रद्द कर दी गई, जिससे 33 ...और पढ़ें
HighLights
बरेली से दिल्ली की फ्लाइट में 33 यात्रियों को जाना था
नवी मुंबई की फ्लाइट आधा घंटा की देरी से गई
जागरण संवाददाता, बरेली। जिले में लगातार हो रही भारी वर्षा का असर शनिवार को हवाई यात्रा पर भी पड़ा। दिल्ली से बरेली की इंडिगो की फ्लाइट बरेली एयरपोर्ट पर देरी से आ तो गई लेकिन खराब मौसम की वजह से वापस नहीं जा सकी। इसकी वजह से 33 यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी। वहीं नवी मुंबई की फ्लाइट भी प्रभावित हुई।
शनिवार को बरेली एयरपोर्ट से बरेली-नवी मुंबई और बरेली दिल्ली की फ्लाइट का संचालन होता है। नवी मुंबई की फ्लाइट बरेली एयरपोर्ट से 14:20 बजे जाती है लेकिन आधा घंटा की देरी से रवाना हुई। इसमें 127 यात्री बरेली से गए।
इसके बाद दिल्ली की फ्लाइट बरेली एयरपोर्ट पर 14:35 बजे आती है और 15:00 बजे जाती है। वर्षा की वजह से यह शनिवार को 40 मिनट की देरी से आई।
इसके देरी से पहले 16:00 बजे तक रवाना किया जाना था लेकिन वर्षा तेज होने और अंधेरा छाने से इसे कैंसिल कर दिया गया। दिल्ली से बरेली की फ्लाइट में 65 यात्री आए और 33 यात्रियों को बरेली से दिल्ली जाना था।
एयरलाइंस की ओर से फ्लाइट कैंसिल होने से यात्रियों की सुविधा के अनुसार अगले दिन की फ्लाइट में टिकट या पैसे रिफंड किए गए। एयरपोर्ट टर्मिनल मैनेजर सुधीर कुमार ने बताया कि वर्षा की खराब मौसम की वजह से बरेली से दिल्ली की फ्लाइट नहीं जा सकी और नवी मुंबई की फ्लाइट में भी देरी हुई।
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