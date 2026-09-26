मौसम की मार: बरेली में तेज बारिश और अंधेरे की वजह से दिल्ली की उड़ान निरस्त, रिफंड या अगली फ्लाइट का मिला विकल्प

जागरण संवाददाता, बरेली। जिले में लगातार हो रही भारी वर्षा का असर शनिवार को हवाई यात्रा पर भी पड़ा। दिल्ली से बरेली की इंडिगो की फ्लाइट बरेली एयरपोर्ट पर देरी से आ तो गई लेकिन खराब मौसम की वजह से वापस नहीं जा सकी। इसकी वजह से 33 यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी। वहीं नवी मुंबई की फ्लाइट भी प्रभावित हुई।

शनिवार को बरेली एयरपोर्ट से बरेली-नवी मुंबई और बरेली दिल्ली की फ्लाइट का संचालन होता है। नवी मुंबई की फ्लाइट बरेली एयरपोर्ट से 14:20 बजे जाती है लेकिन आधा घंटा की देरी से रवाना हुई। इसमें 127 यात्री बरेली से गए।

इसके बाद दिल्ली की फ्लाइट बरेली एयरपोर्ट पर 14:35 बजे आती है और 15:00 बजे जाती है। वर्षा की वजह से यह शनिवार को 40 मिनट की देरी से आई। इसके देरी से पहले 16:00 बजे तक रवाना किया जाना था लेकिन वर्षा तेज होने और अंधेरा छाने से इसे कैंसिल कर दिया गया। दिल्ली से बरेली की फ्लाइट में 65 यात्री आए और 33 यात्रियों को बरेली से दिल्ली जाना था।