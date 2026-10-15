40 साल पहले 150 बोरी चावल की तस्करी में फंसा ड्राइवर; अब चार दशक बाद हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1984 में 150 क्विंटल चावल की अवैध तस्करी मामले में ट्रक चालक अजीज खान की दोषसिद्धि बरकरार रखी है। हालांकि मुकदमे में करीब 40 साल की देरी और अभियुक्त की उम्र को देखते हुए अदालत ने छह महीने की सजा घटाकर अब तक काटी गई अवधि तक सीमित कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति संतोष राय ने दिया है।

आठ फरवरी 1984 को भोजीपुरा थाने के उपनिरीक्षक किशन लाल को सूचना मिली कि 150 बोरी चावल अवैध बिक्री के लिए धौराटांडा की ओर से कोलकाता ले जाया जा रहा है। पुलिस ने थाने के गेट पर घेराबंदी की और ट्रक को रोककर तलाशी ली। ट्रक अजीज खान चला रहा था। उनके साथ अलाउद्दीन उर्फ अकील अहमद और पूरन भी थे।