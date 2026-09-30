नशे से नहीं भजन से सुकून... बरेली में बोले पद्मश्री अनूप जलोटा- बदली अयोध्या, अब मथुरा की बारी

हिमांशु अग्निहोत्री, बरेली। खत्री सभा के कार्यक्रम में बरेली पहुंचे पद्मश्री भजन सम्राट अनूप जलोटा ने शहर से अपने आत्मीय रिश्ते, युवाओं, संगीत और नए भजनों पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि अपने लोगों से मिलने वाला सम्मान किसी भी बड़े पुरस्कार से अधिक मूल्यवान होता है।

बरेली उनके लिए सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि परिवार का हिस्सा है क्योंकि उनकी बहन अनीता का विवाह यहीं हुआ है। संगीत पर कहा, यह केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि आत्मा को जोड़ने वाला माध्यम है। आधुनिकता और परंपरा साथ-साथ चल सकती हैं, बशर्ते युवा अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहें।

प्रश्न: बरेली से आपका रिश्ता कितना खास है? उत्तर: बरेली मेरा घर है। यहां मेरी बहन रहती हैं, इसलिए इस शहर से मेरा पारिवारिक जुड़ाव है। अपने शहर और अपने लोगों से मिलने वाला सम्मान सबसे अधिक खुशी देता है। प्रश्न: प्रधानमंत्री नरेंन्द्र मोदी के भजन क्लबिंग जैसे प्रयोग को कैसे देखते हैं? उत्तर: देश युवाओं से चलेगा। जेन-जी का मतलब केवल कम उम्र नहीं, बल्कि नए विचार भी हैं। आज कई युवा तनाव दूर करने के लिए क्लब और नशे का सहारा लेते हैं, जबकि वह स्थायी समाधान नहीं है। भजन-कीर्तन मन को शांति देता है और यही वजह है कि युवा भी आध्यात्मिक संगीत की ओर आकर्षित हो रहे हैं।