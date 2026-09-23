बरेली में तौकीर के परिवार को अजय राय ने दिया हर संभव मदद का भरोसा, भाजपा सरकार पर साधा निशाना
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बरेली में मौलाना तौकीर के परिवार से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का ...और पढ़ें
HighLights
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने तौकीर के परिवार से मुलाकात की।
परिवार को मुश्किल घड़ी में हर संभव साथ देने का आश्वासन दिया।
भाजपा सरकार पर मनमानी और युवा-किसान विरोधी होने का आरोप लगाया।
जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में उपद्रव के आरोपित और फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बंद मौलाना तौकीर के स्वजन से बुधवार रात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मिलने पहुंचे। उन्होंने परिवार के सदस्यों को मुश्किल की घड़ी में हर समय साथ खड़े होने का आश्वासन दिया। फरमान रजा खान से तौकीर के जमानत प्रक्रिया की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली।
कहा की भाजपा सरकार मनमानी कर रही है, जो सरकार के विरुद्ध बोल रहा है उसके विरुद्ध मुक़दमें दर्ज कराए जा रहे हैं। कहा की आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा की प्रदेश में युवा और किसानों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। दोनों वर्ग सबसे अधिक परेशान हैं।
आगामी चुनाव में कांग्रेस भाजपा के झूठ को जनता के सामने रखेगी। इससे पहले रात साढ़े नौ बजे बदायूं रोड स्थित रामगंगा तिराहे पर महानगर अध्यक्ष दिनेश दददा की अगुवाई में प्रेम प्रकाश अग्रवाल, पंडित राज शर्मा, जुबेर खान, योगेश जोहरी और अन्य पदाधिकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया।