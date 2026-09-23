बरेली में तौकीर के परिवार को अजय राय ने दिया हर संभव मदद का भरोसा, भाजपा सरकार पर साधा निशाना

जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में उपद्रव के आरोपित और फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बंद मौलाना तौकीर के स्वजन से बुधवार रात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मिलने पहुंचे। उन्होंने परिवार के सदस्यों को मुश्किल की घड़ी में हर समय साथ खड़े होने का आश्वासन दिया। फरमान रजा खान से तौकीर के जमानत प्रक्रिया की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली।

कहा की भाजपा सरकार मनमानी कर रही है, जो सरकार के विरुद्ध बोल रहा है उसके विरुद्ध मुक़दमें दर्ज कराए जा रहे हैं। कहा की आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा की प्रदेश में युवा और किसानों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। दोनों वर्ग सबसे अधिक परेशान हैं।