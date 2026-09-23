बरेली में घर बनाने का सपना होगा पूरा: 2 साल बाद ग्रेटर बरेली सेक्टर-5 को मिला RERA रजिस्ट्रेशन, जल्द शुरू होगी प्लॉटिंग

जागरण संवाददाता, बरेली। ग्रेटर बरेली आवासीय योजना के सेक्टर पांच में अब आमजन को जल्द भूखंड मिल सकेगा। दो साल से अटके सेक्टर-पांच का बुधवार को रेरा पंजीकरण हो गया। पंजीकरण जारी होने के साथ ही अब सेक्टर के विकास कार्यों और आवासीय भूखंडों के पंजीकरण की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की बात कही जा रही है।

बीडीए उपाध्यक्ष सौम्या पांडेय के अनुसार, ग्रेटर बरेली आवासीय योजना के अन्य सेक्टर का रेरा पंजीकरण 31 दिसंबर-2024 को जारी हुआ था। इसके बाद सेक्टर-पांच में तकनीकी और वित्तीय स्तर के कई मामले लंबित होने से परियोजना की गति प्रभावित हो रही थी।