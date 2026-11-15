कोहरे में सुरक्षित सफर के लिए योगी सरकार का प्लान तैयार, हाईवे-एक्सप्रेसवे पर तैनात होंगे रेस्क्यू वाहन और एंबुलेंस

जागरण संवाददाता, बाराबंकी। लकदक हाईवे का सुहावना सफर धुंध से डरावना हो गया है। आमतौर पर जाड़े के दिन पयर्टन करने वालों को खूब लुभाते हैं। लकदक हाईवे और एक्सप्रेस वे पर अपने वाहनों से सुहावना सफर का रोमांच लोगों को पर्यटन के लिए और आकर्षित करता है।

ऐसे में हाईवे पर सुरक्षित यातायात में धुंध और कोहरा सफर को डरावना बना देता है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण को यातायात और परिवहन विभाग से नवंबर माह में सुरक्षित यातायात के लिए जारी गाइडलाइन के आधार पर प्रमुख राजमार्गों पर वास्तविक स्थिति पर होगी रिपोर्ट।

घने कोहरे और शीतलहर में सड़क हादसे रोकने के लिए योगी सरकार ने यूपी में कोहरे और शीतलहर के बीच राजमार्गों पर सुरक्षा बढ़ेगी। शीतलहर-कोहरे को लेकर हाईवे-एक्सप्रेसवे पर टीमें निगरानी करेंगी। कराए जाएंगे कई मरम्मत के काम घने कोहरे में हादसे रोकने के लिए पेट्रोलिंग वाहन, एंबुलेंस और रेस्क्यू वाहन तैनात होंगे। सड़क संकेतकों और सफेद पट्टियों की नियमित जांच होनी है। घने कोहरे और शीतलहर के दौरान सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए योगी सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों तथा एक्सप्रेसवे पर दुर्घटना संभावित स्थानों के पास पेट्रोलिंग वाहन, एंबुलेंस और रेस्क्यू वाहन तैनात रहेंगे।



रिफ्लेक्टिव चिह्न, कैट्स आई, दिशासूचक बोर्ड और अन्य यातायात संकेतकों की नियमित जांच होगी। सड़क के किनारे और बीच की सफेद पट्टियों को साफ व स्पष्ट रखा जाएगा। धूल से ढकी, मिट चुकी या उखड़ी पट्टियों को तत्काल ठीक कराया जाएगा।

चौराहों, तिराहों, क्रॉसिंग, मोड़ों और दुर्घटना संभावित स्थानों पर स्टॉप लाइन, जेब्रा क्रासिंग, चेतावनी संकेतक और स्पीड लिमिट बोर्ड दुरुस्त किए जाएंगे। अनफिट और जुगाड़ से बने असुरक्षित वाहनों के संचालन पर रोक लगाने के लिए परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस को कार्रवाई करनी है।