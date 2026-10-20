UP Board Exam 2026: कब जारी होगी यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों की लिस्ट? विभाग ने दिया लेटेस्ट अपडेट

जागरण संवाददाता, बाराबंकी। पांच फरवरी से शुरू हो रही यूपी बोर्ड परीक्षा के केंद्रों की अनंतिम सूची माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज की ओर से 25 अक्टूबर से पहले जारी होने की उम्मीद है।

केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया के तहत जिले के 329 विद्यालयों की सूची बोर्ड को अपलोड कर भेजी गई है। अनंतिम सूची में तय होगा कि कौन से विद्यालय परीक्षा केंद्र बनेंगे।

सूची जारी होने के बाद चयनित विद्यालयों का तहसील स्तर पर सत्यापन होगा। इसमें जांचा जाएगा कि विद्यालय केंद्र के मानकों पर खरे उतरते हैं या नहीं। सत्यापन रिपोर्ट बोर्ड को भेजी जाएगी और फिर आपत्तियां मांगी जाएंगी।

आपत्तियों के निस्तारण के बाद बोर्ड परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची जारी करेगा। बीते वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षा के लिए जिले में कुल 78,808 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। इनमें हाईस्कूल के 42,722 और इंटरमीडिएट के 36,086 परीक्षार्थी शामिल थे। परीक्षा के लिए 110 केंद्र बनाए गए थे।