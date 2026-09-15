पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराई ट्रक, लगी भीषण आग; ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर बचाई जान

जागरण संवाददाता, बाराबंकी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सोमवार सुबह लखनऊ से बलिया की ओर जा रहे टाइल्स लदे ट्रक में डिवाइडर से टकराने के बाद भीषण आग लग गई।

किलोमीटर 49.6 के पास आग लगते ही ट्रक धू-धू कर जलने लगा। ट्रक में आग की लपटें उठती देख चालक और क्लीनर ने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।