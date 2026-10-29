यूपी MLC: लखनऊ सीट से कांति सिंह की जीत पर सपा के राष्ट्रीय सचिव अरविंद गोप बोले- 2027 में जाएगी BJP

संवाद सूत्र, बाराबंकी। लखनऊ खंड स्नातक चुनाव में सपा की कांति सिंह की 17 हजार वोट से जीत पर सपा राष्ट्रीय सचिव पूर्व मंत्री अरविंद कुमार सिंह गोप ने अपने आवास पर जिलाध्यक्ष हाफिज अयाज व कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। गोप खंड स्नातक एमएलसी चुनाव के जिला प्रभारी थे। उन्होंने हर बूथ के साथ ही मतगणना स्थल तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखा। गुरुवार को सुबह से ही उनके सिविल लाइन स्थित आवास पर उत्साहित समर्थकों की भीड़ रही।

गोप ने पत्रकारों से कहा कि यह चुनाव विधान सभा 2027 के चुनाव का ट्रेलर है। सपा के कार्यकर्ताओं ने बेहतर बूथ व मतगणना प्रबंधन कर विपक्ष की साजिश सफल नहीं होने दी। गोप ने कहा, गरीब, नौजवान, किसान सपा के साथ हैं। 2024 अयोध्या से जीत का सिलसिला शुरू हुआ है, अब स्नातक चुनाव में भी भाजपा हारी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में जनता भरोसा करती है। जनता बदलाव का मन बना चुकी है, 2027 में भाजपा जाने वाली है।

सपा जिला उपाध्यक्ष नसीम कीर्ति ने कहा कि राष्ट्रीय साचिव गोप को जिस दिन प्रभारी बनाया गया उसी दिन तय हो गया था कि सपा प्रत्याशी की जीत होगी। जिले के साथ ही गोप ने लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली, लखीमपुर, हरदोई सहित सभी जिलों के कार्यकर्ताओं से संपर्क कर हौसला बढ़ाया।